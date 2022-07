Près de 3 millions pour reconstruire le pont Louheau à Pepinster

Le pont avait été gravement endommagé, le pilier central s’était en partie affaissé. Il a ensuite été démoli par le Service Public de Wallonie. Un pont provisoire avait été installé en décembre dernier afin de permettre une reprise de la circulation et évitant ainsi un détour de plus de vingt kilomètres pour ceux qui voulaient relier Pepinster à Trooz et Chaudfontaine.