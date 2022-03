Près de 2700 personnes ont bénéficié d'une euthanasie en Belgique en 2021, 10% de plus que l'année précédente

Les affections principales à l'origine des demandes d'euthanasie étaient soit des cancers, soit une combinaison de plusieurs affections qui n'étaient pas susceptibles de s'améliorer et qui occasionnaient de plus en plus de handicaps sérieux allant jusqu'à une défaillance d'organes. A côté de la souffrance physique exprimée et intraitable, il est également souvent mentionné une souffrance psychique grave (à ne pas confondre avec une affection psychiatrique), souligne la commission.

Les demandes d'euthanasie sur la base de troubles mentaux et du comportement restent quant à elles stables et peu nombreuses, comptant pour à peine 2% de l'ensemble des euthanasies.

Des groupes d'âge au-dessus de 40 ans

Parmi les patients qui ont souhaité abréger leurs souffrances, 67,8% étaient âgés de plus de 70 ans et 40,2% avaient plus de 80 ans. L'euthanasie chez les patients de moins de 40 ans reste très rare (1,4%). Ce sont surtout les patients des tranches d'âge entre 60, 70 et 80 ans qui demandent l'euthanasie (76,8%), selon la commission. Le groupe de patients le plus important concerne la tranche d'âge entre 80 et 89 ans (29,3%).

Dans la grande majorité des cas (84,1%), le médecin estimait que le décès du patient était prévisible à brève échéance.