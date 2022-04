Près de 2500 demandes belges de brevet déposées à l'Europe l'an dernier, un record

Les sociétés, universités et instituts de recherche belges ont déposé l'an dernier 2485 demandes auprès de l'Office européen des brevets (OEB), un nombre en hausse (+3,3%) et qui constitue un record en dépit de la pandémie de coronavirus, a relevé mardi l'office. Le volume de demandes de brevets constitue un indicateur précoce des investissements en recherche et développement.

Après une baisse en 2020 (2.406 demandes, -0,7%), les demandes belges de brevets ont ainsi rebondi, tirées par l'industrie pharmaceutique. Sautant de sa quatrième place grâce à des demandes en hausse de 34,3%, celle-ci constitue désormais le plus important moteur d'innovation dans le Royaume. Suivent le secteur des biotechnologies, et les techniques médicales en troisième position. Par ailleurs, dans les matériaux et la métallurgie, une solide croissance a également été enregistrée (+51,7%), de même que dans les transports (+26,2%) et les semi-conducteurs (+25,9%).

Une part importante d'universités

En Belgique, Solvay a été encore une fois le plus prolifique avec 276 demandes déposées à l'OEB (après 214), suivi par le Centre de microélectronique et de nanotechnologies IMEC, basé à Louvain (140 demandes), et Umicore (93). En incluant l'UCLouvain, l'Université de Gand, l'Institut flamand de biotechnologie (VIB) et l'Université d'Anvers, cinq des dix plus grands demandeurs belges sont des universités ou instituts de recherche. Ensemble, ils représentent 40% des brevets de ce top 10, une part supérieure à la plupart des autres pays, selon l'OEB.

Au total, l'Office européen des brevets a reçu 188.600 demandes en 2021, soit 4,5% de plus que l'année précédente. Les technologies liées à la communication numérique (15.400 demandes, +9,4%) et à l'informatique (14.671, +9,7%) affichent la plus forte hausse, illustrant la transition numérique, note l'OEB. Alors que la pandémie de coronavirus n'est pas encore derrière nous, les technologies médicales ont initié 15.321 demandes (+0,8%).