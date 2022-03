Près de 2000 participantes courent au profit de la lutte contre le cancer à Liège

Ce matin, à Liège, il y avait beaucoup de femmes sportives aux abords de l’esplanade des Guillemins. Une course s’y déroulait pour la bonne cause. Certaines coureuses étaient là pour gagner, d’autres étaient simplement venues pour participer. La course avait pour but de sensibiliser à la lutte contre le cancer. Les bénéfices de l’organisation seront versés à la Fondation Léon Fredericq. Caroline Mazy, sa directrice explique : "Le souhait des organisateurs est de soutenir la lutte contre le cancer du sein. C’est un jeune chercheur de l’université de Liège qui recevra l’argent".

Quant à l’organisateur de la "Woman Race", Robert Bosmans, il est largement satisfait : " Les femmes étaient très heureuses. Je suis très content. Au niveau de la participation, c’est exceptionnel après la crise sanitaire que nous venons de connaître".