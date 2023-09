Près de 20 ans de collaboration entre la Province de Luxembourg et le Département du Zou, au Bénin

En 2004, la Province de Luxembourg a entrepris un partenariat avec le Département du Zou au Bénin. En bientôt 20 ans, plusieurs projets de coopération et d’aide au développement ont été menés dans cette région, comme par exemple, l’extension du réseau de distribution d’eau potable et la sensibilisation à la gestion de l’eau, le développement de la filière d’élevage de lapins, ou encore les séances de ciné débat dans les écoles pour sensibiliser les jeunes filles au harcèlement sexuel en milieu scolaire, aux grossesses non désirées, aux avortements clandestins et aux mariages précoces.

Un autre projet important de la Province de Luxembourg, subsidié par Wallonie-Bruxelles International, concerne la réhabilitation des aires royales non exploitées des palais royaux d’Abomey. Site qui figure d’ailleurs au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1985. C’est dans ce cadre que s’inscrit l’exposition " Bénin, splendeurs d’Abomey ", au Palais à Arlon jusqu’24 septembre. L’exposition présente des objets patrimoniaux appartenant aux familles royales d’Abomey, apportant un éclairage sur la religion " Vodoun ".

Firmin Kouton, préfet du Département de Zou insiste sur l’importance du partenariat avec la Province de Luxembourg dans cette restauration à Abomey. " Grâce à ce partenariat, on a pu aménager ce vaste espace, on a installé, par exemple, des lampadaires pour éclairer le site. Un site qui accueille les touristes, qui viennent à Abomey ".

Pour Nathalie Heyard, Députée provinciale en charge de la coopération internationale, " cette exposition vient couronner 20 ans de partenariat avec le Bénin."

L’exposition présente également des œuvres du photographe, Jean-Dominique Burton, ainsi que quelques aquarelles de Catherine Piret.