Près de 20.000 visiteurs à la 6e édition de "Statues en Marche"

La sixième édition du festival de statues vivantes "Statues en Marche" s’est clôturée dimanche soir à Marche-en-Famenne sur une fréquentation de 20.000 visiteurs, indiquent les organisateurs de l’événement.

Présenté comme le plus grand rassemblement de statues vivantes d’Europe, "Statues en Marche" réunissait ces 5 et 6 août plus de 100 artistes en provenance d’une vingtaine de pays européens.

Durant ces deux jours, à part quelques fenêtres d’une heure de beau temps, il n’a pas arrêté de pleuvoir ce qui a compliqué l’organisation. "Dans ces conditions, avoir 20.000 visiteurs est une satisfaction. Cela montre un respect pour l’événement. La première journée a un peu mieux fonctionné que celle du dimanche car la météo a été un peu plus clémente", souligne Cédric Monnoye, de l’ASBL "C’est tout com", en charge de l’organisation. "Les statues ont fait tout ce qu’elles pouvaient pour se mettre en scène. Elles ont joué tout le temps dans les horaires prévus. Des parapluies étaient à disposition des statues qui ont aussi pu s’abriter sous des abris naturels ou sous les auvents de restaurants ou commerces", termine Cédric Monnoye.