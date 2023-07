Près de 20.000 Belges sur liste d’attente pour devenir "locataires hamster"

En 2023, une cinquantaine de nouveaux locataires se sont ajoutés et l’entreprise estime qu’ils seront au moins 500 à louer leur logement via cette formule en 2024. "Près de 8 utilisateurs sur 10 sont des jeunes dans la vingtaine ou la trentaine, ayant un revenu net compris en moyenne entre 1500 et 3000 euros", détaille le promoteur.