Près de 180.000 personnes par mois ont fait appel à des banques alimentaires en 2021

Chaque mois en 2021, une moyenne de 177.238 personnes ont fait appel aux banques alimentaires, a signalé jeudi la Fédération belge des Banques alimentaires (FBBA) lors de la présentation de ses résultats 2021. Cela représente près de 2000 bénéficiaires mensuels de plus. L'organisation craint que cette hausse se poursuive, alors que les coûts de l'énergie et des denrées alimentaires augmentent.

Le surplus offert par l'industrie alimentaire diminue

Au total, 22.229 tonnes de nourriture ont été distribuées en 2021, soit un volume comparable à celui de 2020. Le surplus offert par l'industrie alimentaire a diminué de 11% par rapport à 2020. En outre, les Banques Alimentaires ont reçu 20% de marchandises en moins du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD).

Une baisse qui a dû être compensée par l'achat supplémentaire de 2.039 tonnes de denrées. "Sans ces achats, financés principalement par des subventions exceptionnelles du Service public fédéral de Programmation Intégration Sociale (SPP IS), les bénéficiaires auraient subi une forte pénurie structurelle de l'offre de nourriture", commente l'organisation.

La crainte d'une aggravation de la situation avec les prix de l'énergie

Les prix de l'énergie ont fortement augmenté depuis la mi-2021. Le coût du gaz naturel et de l'électricité a augmenté jusqu'à 2.250€ par an pour une consommation moyenne, soit 187€ par mois. "De plus, on s'attend à une augmentation importante du prix des denrées alimentaires. En conséquence, les Banques Alimentaires craignent qu'en 2022, de nombreuses personnes dans le besoin doivent choisir entre se nourrir ou se chauffer. La situation ne pourrait pas être plus grave", alerte la FBBA.