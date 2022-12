Les chiffres réels sont toutefois "sensiblement plus élevés", estime l’Onu, qui pointe la difficulté d’obtenir des données fiables dans les zones situées en première ligne des affrontements. "L’utilisation d’armes explosives, comme l’artillerie, les missiles et frappes aériennes, "sont à l’origine de la majorité des victimes civiles", a précisé le HCDH.

Le bassin du Donets (régions de Donetsk et Lougansk), constitue la zone la plus durement touchée. Les troupes russes ont bombardé des zones habitées, des hôpitaux, des écoles et d’autres infrastructures civiles.