Près de 150 emplois menacés chez le constructeur métallique ASK Romein à Malle

En raison de la récente faillite du constructeur métallique néerlandais ASK Romein, quelque 140 emplois sont menacés sur le site de Malle, dans la province d’Anvers. Le syndicat chrétien ACV a confirmé l’information diffusée par le quotidien Gazet van Antwerpen.

La société ASK Romein compte trois holdings aux Pays-Bas et un site en Belgique. "Le site de Malle est financièrement sain mais des emplois vont disparaître", indique Niels Van den Houd du syndicat ACV. La société a notamment construit le toit du stade Bosuil à Anvers et de l’AFAS à Malines. Selon le syndicaliste, la santé financière de l’entreprise s’est détériorée après d’importantes réclamations pour dommages lors de la construction d’un centre de données au Danemark. Une requête de faillite a été déposée mercredi pour le site de Malle. Un curateur a été nommé.