Près de 145.000 euros pour améliorer les toilettes de 29 écoles en FWB

Quelque 144.890 euros vont être investis dans 29 écoles secondaires en Fédération Wallonie-Bruxelles pour y améliorer l’état des toilettes, signale jeudi le fonds BYX, géré par la Fondation Roi Baudouin.

Un appel à projets avait été lancé en début d’année pour soutenir les écoles s’engageant à améliorer l’état, l’accès et la gestion de leurs sanitaires.

Hygiène douteuse, odeurs nauséabondes, vétusté des installations, équipements manquants, accès difficile, etc… L’état des toilettes à l’école n’incite pas toujours les élèves à s’y rendre régulièrement ou à boire suffisamment, ce qui peut entraîner des répercussions sur leur état de santé et leur concentration en classe, souligne la Fondation Roi Baudouin.

Depuis 2013, le fonds BYX et l’ASBL Question Santé encouragent les écoles de FWB à rendre leurs sanitaires accueillants. L’initiative "Ne tournons pas autour du pot !" a désormais déjà permis à 346 écoles du fondamental et du secondaire de bénéficier d’un soutien pour améliorer leurs sanitaires pour un montant de plus d’1,6 millions d’euros, en partie grâce au soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles.