Près de 133 millions d’euros levés en 2022 par les principaux acteurs du tax-shelter

Avec plus de 34,5 millions € levés en 2022, Taxshelter.be et ING ont contribué au financement de 265 projets audiovisuels (156) et scéniques (109), en collaboration étroite avec 65 producteurs agréés néerlandophones et francophones.

Taxshelter.be a connu une croissance de plus de 13% par rapport à 2021. Beside Tax Shelter (ex Belga Films Fund) a quant à lui récolté 32 millions d’euros au bénéfice de 40 projets audiovisuels (28 millions) et 71 projets scéniques (4 millions).

Enfin, uFund a levé 31,3 millions, dont 3 millions pour les arts de la scène, ce qui représente une croissance de 8,3% par rapport à l’exercice précédent (28,9 millions). La société se dit "très satisfaite" du résultat obtenu.

Au total, 56 projets audiovisuels (films, séries) et 61 projets d’arts de la scène ont été financés. L’année 2023 verra l’entrée du secteur des jeux vidéo dans le mécanisme du tax-shelter.