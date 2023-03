Près de 130 personnes poursuivies pour trafic de drogue dans le dossier SKY ECC

Un total de 128 personnes passeront devant le tribunal correctionnel dans le cadre d'une vaste enquête pour trafic de drogue. Le coup de filet a été possible à la suite du décodage de messages cryptés provenant du réseau de cryptophones criminel SKY ECC en 2021, ont annoncé jeudi des sources judiciaires à Belga.

Le dossier, dans le cadre duquel une cinquantaine de personnes sont encore placées en détention préventive, doit passer mercredi 15 mars devant la chambre du conseil.

Les suspects sont en bonne partie Albanais, même si on compte parmi eux quelques ressortissants colombiens. L'un d'entre eux serait un policier de la zone de police Bruxelles-Midi (Anderlecht, Saint-Josse-ten-Noode, Forest) qui aurait enfreint le secret professionnel dans l'affaire.

Tout a commencé en 2021, quand la Police Judiciaire Fédérale (PJF) est parvenue à infiltrer SKY ECC, un réseau de communication encrypté prisé des trafiquants et aujourd'hui fermé à la suite de l'affaire. Le 26 octobre 2021, la PJF de Bruxelles a pu, grâce aux informations récupérées sur le réseau, démanteler une vaste organisation criminelle soupçonnée d'être active dans le trafic de cocaïne entre l'Amérique du Sud et l'Europe.

Selon la police, l'organisation assurait la réception de la marchandise, son extraction et son reconditionnement dans des laboratoires belges. La cocaïne rentrait sur le territoire par containers ou jets privés, avant d'être envoyée vers d'autres pays européens. À l'occasion d'une vaste opération, la police avait perquisitionné 114 domiciles et découvert six laboratoires. Elle avait également mis la main sur plusieurs bidons de produits chimiques, des tonnes d'autres produits et des matériaux imprégnés de cocaïne, une dizaine d'armes à feu, 57 véhicules, 300 mètres cubes de tabac et 1 million d'euros en cash.