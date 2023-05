L’arrivée d’effectifs supplémentaires au commissariat général pour les réfugiés et les apatrides a en outre augmenté le nombre de décisions prises (2677 en mars et 2463 en avril, contre une moyenne de 2000 décisions en moyenne auparavant). Enfin, à côté du flux sortant, il y a le flux entrant. Selon la secrétaire d’État, l’intention des autorités est "d’être rapidement sur la balle". A titre d’exemple, le nombre de demandeurs d’asile moldaves a fortement augmenté en mars, avec plus de 120 demandes ce mois-là. Mais grâce au traitement rapide de ces demandes et à la prévention, le nombre de ces demandes a diminué de moitié en avril, les Moldaves n’ayant "pratiquement aucune chance d’obtenir l’asile en Belgique", a pointé Nicole de Moor.