Près de 1000 minutes d’écart entre les joueurs du Brésil et du Maroc : la fatigue va-t-elle jouer un rôle en cette fin de Coupe du monde ?

On le savait, cette saison ne serait pas comme les autres. Avec la Coupe du monde placée en plein milieu du calendrier, les corps des footballeurs sont mis à rude épreuve. Conséquence ? Des pépins physiques à répétition, privant le Mondial de nombreuses stars (Paul Pogba, Diogo Jota ou Sadio Mané ne vous diront pas le contraire).

Cette saison exceptionnelle a amené un autre condiment à la Coupe du monde : les surprises. Avec des niveaux de fatigue bien différents en fonction des nations, plusieurs pays ont déjà réussi à créer la surprise lors du premier tour.

Et quand on parle de surprise, il est impossible de ne pas penser au Maroc. Victorieux du groupe F devant la Croatie, la Belgique et le Canada, les Lions de l’Atlas ont ensuite sorti l’Espagne au terme de la séance de tirs au but. Outsiders contre le Portugal en quarts de finale, les coéquipiers de Hakim Ziyech seront-ils rapidement à bout de souffle alors qu’ils rêvent d’une place historique dans le dernier carré ? Rien n’est moins sûr…

En effet, selon une étude du CIES Football Obs, les hommes de Walid Regragui sont censés être l’équipe la plus "fraîche" de ces quarts de finale puisque lorsqu’on cumule le nombre de minutes jouées par chaque Marocain cette saison, on arrive au nombre de 2599, contre les 3502 minutes de la bande à Cristiano Ronaldo.

Les Lusitaniens sont d’ailleurs deuxièmes d’un classement "dominé" par le Brésil et ses 3591 minutes. La France de Kylian Mbappé pointe troisième, devant son futur rival anglais. Argentins et Néerlandais semblent quant à eux frais avec une sixième et septième place, mais avec beaucoup plus de minutes à leurs compteurs que le Maroc.

Mais cette étude peut avoir une deuxième lecture. Avec près de mille minutes jouées en moins que le Brésil, le Maroc a-t-il le rythme footballistique nécessaire pour pouvoir rêver (encore plus) grand durant ce Mondial fou ? Réponse dans quelques jours….