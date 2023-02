Près de 100 chercheurs d'emploi formés comme manutentionnaires à Brussels Airport

Une nouvelle session de formation a débuté jeudi à Brussels Airport afin d'apprendre le métier de manutentionnaire de bagages et fret aérien à des chercheurs d'emploi bruxellois. Au terme de leur parcours, les quelque 100 candidats du programme ont une promesse d'emploi chez le manutentionnaire Alyzia.

La formation est donnée par Aviato, la maison de l'emploi de l'aéroport de Zaventem, en collaboration avec VDAB, Actiris et Bruxelles Formation notamment.

Pendant trois semaines, les candidats apprennent les ficelles du métier de manutentionnaire, entre théorie, pratique et observation des opérations comme la sécurisation d'un avion et le déchargement des bagages.

Présents jeudi pour la présentation du programme de formation, les candidats doivent notamment détenir un permis B, être en bonne forme physique et accepter des horaires flexibles. Une première session avec 10 personnes a déjà débuté le 30 janvier.

D'ici cet été, près de 100 candidats répartis en 9 sessions seront formés au métier de manutentionnaire de bagages et fret aérien. S'ils obtiennent leur certificat, ils seront engagés chez le manutentionnaire français Alyzia, spécialisé en escale, comme intérimaires avant de pouvoir obtenir un contrat à temps plein.

"Nous les formons au métier et ensuite l'entreprise leur apprend les spécificités de leur nouvelle fonction", explique Isabelle Borli, directrice d'Aviato. "Nous n'avons pas de problème à remplir les sessions. La Région bruxelloise a un grand vivier de candidats et l'aéroportuaire offre des possibilités d'évoluer, des opportunités de carrière. C'est l'un des avantages du secteur. On peut commencer bagagiste et ensuite devenir chef d'équipe par exemple."

Le manutentionnaire Aviapartner avait utilisé le même type de parcours de formation l'année dernière pour engager des travailleurs. Un nouveau programme est à l'étude en prévision de la haute saison.