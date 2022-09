Près de 10 ans après sa fermeture, la piscine de Ferrières à Saint-Roch va rouvrir

Pour construire cette piscine, les communes d'Anthisnes, Comblain-au-Pont, Ouffet, Ferrières et Hamoir se sont associées à deux asbl liées aux Collège. Cette intercommunale était le seul moyen de mener ce projet colossal de 4 millions et demi d’euros à bien, dont une petite partie, à peine 30 %, est financée par la Région Wallonne "la piscine, c’est un besoin fondamental et c’est triste que le subside soit si faible" déplore Patrick Lecerf, bourgmestre d’Hamoir et président de l’intercommunale. "On aurait pu espérer une aide plus importante de la Région, mais non. Avec des terrains de football et des halls omnisports, on a 75 % de subsides. Ici, c’est le minimum alors qu’apprendre à nager est une priorité, j’ai du mal à comprendre" poursuit le bourgmestre, qui précise que des panneaux photovoltaïques devraient rapidement intégrer le projet pour limiter les dépenses énergétiques dès que possible.

Dans certaines communes, des enfants ne vont plus à la piscine depuis près de 10 ans

Quoi qu’il en soit, cette union permet d’enfin fournir un bassin d’apprentissage aux enfants des communes participantes "dans certaines communes, il y a plus de 10 ans que les enfants ne vont plus à la piscine. C’est un retour d’un siècle en arrière" constate le bourgmestre et le directeur de Saint-Roch, Benoît Dardenne d’ajouter "la natation fait partie du programme scolaire. Un enfant qui sort de l’enseignement fondamental doit savoir nager et un élève qui sort du premier degré doit lui savoir faire 25 m" soit la langueur du bassin ferrusien.