Près d'un quart des sans-abris recensés en Belgique sont des enfants

Un sans-abrisme caché

Le projet est innovant car il met en exergue une partie cachée de l’iceberg du sans-abrisme : "Nous avons utilisé une méthodologie qui va réellement analyser toutes les facettes du sans-abrisme et pas seulement aller compter les personnes trouvées en rue ou en abris de nuit. On prend en compte les dimensions moins visibles du phénomène comme avec des personnes qui vont loger chez des amis ou dans la famille, qu’on ne voit donc pas dans l’espace public et qu’on pense qu’elles ne sont pas concernées par cette problématique" explique Cathy Verbist, responsable communication de la Fondation Roi Baudouin.

Des surprises

Les chiffres obtenus sont supérieurs à ceux estimés et la localisation des personnes touchées étonne également. Pour Martin Wagener, membre de l’équipe de recherche sur le sans-abrisme UCLouvain : "On a été étonné de constater presque autant de personnes touchées par le sans-abrisme à Namur (1146) qu’à Charleroi (1159) car Charleroi compte plus d’habitants et est a priori dans une situation socio-économique plus précaire que Namur. Mais finalement, cela s’explique par le fait qu’à Namur, il existe davantage de maisons d’accueil et plus de familles avec enfants. Mais cela montre bien que le phénomène touche toutes les régions du pays. Le dénombrement permet d’ajuster le regard des travailleurs de terrain pour qu’ils aient une vision plus ajustée du phénomène."