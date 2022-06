Près d'un millier de personnes ont manifesté à Bruxelles pour le droit à l'avortement

"On demande à ce que le droit à l'IVG soit amélioré et consolidé ici en Belgique. Des associations militent pour étendre les délais légaux, réduire le délai obligatoire de réflexion et avoir une véritable dépénalisation de l'IVG. Les difficultés qu'on connaît aujourd'hui pour recruter des médecins qui pratiquent l'avortement sont aussi une menace à son accès effectif. Ce n'est pas un droit acquis, mais un droit conquis et on doit continuer à le défendre même ici en Belgique".

A noter que les associations participantes ont déclaré soutenir la proposition, soutenues par différents partis politiques, de protéger le droit à l'avortement en l'inscrivant dans la Constitution.