Près d’un millier de personnes en séjour irrégulier ont été renvoyées au premier trimestre, selon Nicole de Moor

Au cours des trois premiers mois de l’année, 959 personnes en séjour irrégulier en Belgique ont été renvoyées. C’est deux fois plus qu’au cours de la même période de l’année dernière, où 502 personnes avaient été renvoyées, indique mardi la secrétaire d’Etat à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor (CD&V).

"Les personnes qui n’ont pas droit à l’asile ou qui sont en situation de séjour irrégulier ne peuvent pas rester dans notre pays. Nous nous investissons dans leur retour, volontaire si possible, avec un encadrement individuel. Mais s’il n’y a pas de volonté de coopérer, nous procédons à des retours forcés. Je renforce le cadre juridique à cet effet avec le récent accord migration et je travaille à de meilleurs accords avec les pays d’origine", a-t-elle pointé. Dans le cadre de cet accord migration, le nombre d’escorteurs, accompagnant les retours, sera notamment augmenté.

Outre la police, des collaborateurs de Frontex et de l’Office des étrangers formés à cet effet pourront également être mis à contribution, toujours sous la supervision d’un agent de police. L’élaboration de cette mesure se fera en étroite concertation avec la police et les syndicats, a précisé la secrétaire d’Etat. De bons accords sont également nécessaires avec les pays d’origine afin qu’ils réadmettent leurs ressortissants dans le cadre de procédures souples. Nicole de Moor a ainsi eu, la semaine dernière, un entretien constructif avec l’ambassadeur du Maroc en Belgique. Au début de l’année, elle s’était également entretenue avec les autorités vietnamiennes et tunisiennes.