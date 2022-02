Près d’un millier de manifestants contre la bétonisation du champ des Cailles

"Nous ne nous opposons pas à la création de logements sociaux dans le quartier (qui en compte déjà 59%), ni à Watermael-Boitsfort (qui en compte déjà 18%)", a expliqué le collectif citoyen des Amis du champ des Cailles dans un communiqué. "Nous estimons toutefois essentiel de mettre fin à la bétonisation des sols alors que des alternatives existent et même s’imposent." Le collectif appelle à déployer des politiques pour contraindre les promoteurs immobiliers à reconvertir les nombreux bureaux vides en appartements et à fournir des logements à des prix abordables pour la population bruxelloise.

Olivier De Schutter, rapporteur de l’Onu sur l’extrême pauvreté et les droits humains, et parrain de l’ASBL La Ferme du Chant des Cailles, a défendu qu' "il faut cesser d’opposer l’accès au logement pour les ménages défavorisés à la préservation des espaces verts dans la ville". Il a ajouté que "nous sommes très loin, à Bruxelles, d’avoir épuisé toutes les possibilités permettant de garantir le droit à un logement abordable pour toutes et tous. Cette équation n’est pas impossible à résoudre. Elle ne passe pas par la bétonisation."

Plus de 9000 citoyens ont de plus signé une pétition pour s’opposer au projet.