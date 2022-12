Майже мільярд євро пожертвувань Україні | Près d’un milliard d’euros de dons à l’Ukraine

Près d’un milliard d’euros de dons à l’Ukraine

La conférence internationale de soutien à l’Ukraine organisée à Paris a permis d’engranger près d’un milliard d’euros de dons pour aider la population à passer l’hiver dans un pays aux infrastructures ravagées. C’est ce qu’a annoncé la cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna, en présence du Premier ministre ukrainien Denys Chmygal. Sur ce milliard d’euros, 415 millions seront alloués au secteur de l’énergie, 25 millions pour l’eau, 38 millions pour l’alimentation, 17 millions pour la santé, 22 pour les transports. Le reste, près de 493 millions d’euros, n’est pas encore réparti.

"Notre pays ne sombrera pas dans le noir", a déclaré pour sa part M. Chmygal, en se félicitant du "signal puissant" de soutien à l’Ukraine envoyé par "le monde civilisé". "Nous sommes reconnaissants à tous les pays qui restent nos alliés en ce temps sombres", a-t-il ajouté, promettant une nouvelle fois que l’Ukraine recouvrerait sa souveraineté et son intégrité territoriale.

La conférence de soutien à l’Ukraine réunissait 70 délégations de pays et organisations internationales, et visait à "aider les Ukrainiens à résister cet hiver ", selon les mots du président français Emmanuel Macron.

Plus tôt dans la journée, lors d’une intervention en visioconférence, le président ukrainien Volodimir Zelensky avait déclaré que l’Ukraine avait besoin d’au moins 800 millions d’euros d’équipements et d’aide d’urgence pour permettre à sa population de passer l’hiver, alors que de nombreuses infrastructures énergétiques ont été détruites par des frappes russes. "Les générateurs sont devenus aussi nécessaires en Ukraine que les gilets pare-balles, c’est le seul moyen de protéger les gens ordinaires et la société ukrainienne alors que la Russie tente d’imposer un black-out".