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Ukraine - Україна

Майже мільярд євро пожертвувань Україні | Près d’un milliard d’euros de dons à l’Ukraine

© Getty Images

il y a 39 minutesTemps de lecture2 min
Par Charlotte Legrand avec AFP

Міжнародна конференція на підтримку України, організована в Парижі, зібрала майже мільярд євро пожертв, щоб допомогти населенню провести зиму в країні, інфраструктура якої зруйнована російськими ударами. Про це заявила глава французької дипломатії Катрін Колонна у присутності прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

З цього мільярда євро 415 мільйонів буде виділено на енергетику, 25 мільйонів – на воду, 38 мільйонів – на продукти харчування, 17 мільйонів – на охорону здоров’я, 22 – на транспорт. Решта, майже 493 мільйони євро, ще не розподілена.

 

"Наша країна не потоне в темряві", - сказав пан Шмигаль, вітаючи "потужний сигнал" підтримки України, який надіслав "цивілізований світ". "Ми вдячні всім країнам, які залишаються нашими союзниками в цей темний час", - додав він, вкотре пообіцявши, що Україна відновить свій суверенітет і територіальну цілісність.

 

Конференція підтримки України зібрала 70 делегацій з країн і міжнародних організацій і мала на меті "допомогти українцям протистояти цій зими", за словами президента Франції Еммануеля Макрона.

Раніше сьогодні під час відеоконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно щонайменше 800 мільйонів євро в обладнанні та екстреній допомозі, щоб дати змогу населенню провести зиму, в той час як багато енергетичних інфраструктур були зруйновані російськими ударами. "Генератори стали такими ж необхідними в Україні, як бронежилети — єдиний спосіб захистити простих людей і українське суспільство, оскільки Московія намагається запровадити відключення світла".

 

Près d’un milliard d’euros de dons à l’Ukraine

La conférence internationale de soutien à l’Ukraine organisée à Paris a permis d’engranger près d’un milliard d’euros de dons pour aider la population à passer l’hiver dans un pays aux infrastructures ravagées. C’est ce qu’a annoncé la cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna, en présence du Premier ministre ukrainien Denys Chmygal. Sur ce milliard d’euros, 415 millions seront alloués au secteur de l’énergie, 25 millions pour l’eau, 38 millions pour l’alimentation, 17 millions pour la santé, 22 pour les transports. Le reste, près de 493 millions d’euros, n’est pas encore réparti.

 

"Notre pays ne sombrera pas dans le noir", a déclaré pour sa part M. Chmygal, en se félicitant du "signal puissant" de soutien à l’Ukraine envoyé par "le monde civilisé". "Nous sommes reconnaissants à tous les pays qui restent nos alliés en ce temps sombres", a-t-il ajouté, promettant une nouvelle fois que l’Ukraine recouvrerait sa souveraineté et son intégrité territoriale.

La conférence de soutien à l’Ukraine réunissait 70 délégations de pays et organisations internationales, et visait à "aider les Ukrainiens à résister cet hiver ", selon les mots du président français Emmanuel Macron.

Plus tôt dans la journée, lors d’une intervention en visioconférence, le président ukrainien Volodimir Zelensky avait déclaré que l’Ukraine avait besoin d’au moins 800 millions d’euros d’équipements et d’aide d’urgence pour permettre à sa population de passer l’hiver, alors que de nombreuses infrastructures énergétiques ont été détruites par des frappes russes. "Les générateurs sont devenus aussi nécessaires en Ukraine que les gilets pare-balles, c’est le seul moyen de protéger les gens ordinaires et la société ukrainienne alors que la Russie tente d’imposer un black-out".

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