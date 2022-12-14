Майже мільярд євро пожертвувань Україні | Près d’un milliard d’euros de dons à l’Ukraine

Міжнародна конференція на підтримку України, організована в Парижі, зібрала майже мільярд євро пожертв, щоб допомогти населенню провести зиму в країні, інфраструктура якої зруйнована російськими ударами. Про це заявила глава французької дипломатії Катрін Колонна у присутності прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля.

З цього мільярда євро 415 мільйонів буде виділено на енергетику, 25 мільйонів – на воду, 38 мільйонів – на продукти харчування, 17 мільйонів – на охорону здоров’я, 22 – на транспорт. Решта, майже 493 мільйони євро, ще не розподілена.

"Наша країна не потоне в темряві", - сказав пан Шмигаль, вітаючи "потужний сигнал" підтримки України, який надіслав "цивілізований світ". "Ми вдячні всім країнам, які залишаються нашими союзниками в цей темний час", - додав він, вкотре пообіцявши, що Україна відновить свій суверенітет і територіальну цілісність.

Конференція підтримки України зібрала 70 делегацій з країн і міжнародних організацій і мала на меті "допомогти українцям протистояти цій зими", за словами президента Франції Еммануеля Макрона.

Раніше сьогодні під час відеоконференції президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні потрібно щонайменше 800 мільйонів євро в обладнанні та екстреній допомозі, щоб дати змогу населенню провести зиму, в той час як багато енергетичних інфраструктур були зруйновані російськими ударами. "Генератори стали такими ж необхідними в Україні, як бронежилети — єдиний спосіб захистити простих людей і українське суспільство, оскільки Московія намагається запровадити відключення світла".