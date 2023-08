Près d'un Européen sur dix n'a pas les moyens de manger régulièrement un repas protéiné.

Les Allemands connaissent quasiment les mêmes difficultés sous l'effet d'une inflation qui a encore progressé au mois de juin, de l'ordre de 6,4% pour la tendance générale. Pour les prix de l'alimentaire, la flambée s'évalue à +13,7%. En 2022, nos voisins d'outre-Rhin avaient enregistré une inflation historique à 7,9%, du jamais vu depuis la Seconde Guerre mondiale. En matière de produits de grande consommation, le panéliste NielsenIq avait calculé une hausse des prix de 13,3% entre décembre 2021 et décembre 2022.

En Italie, la poussée fut plus intense, à +13,7%, tandis qu'en Pologne, les courses avaient coûté 18,6% plus cher et jusqu'à 45% en un an en Hongrie.

En moyenne, l'inflation alimentaire en Europe s'était établie à 18,2% en 2022, selon Eurostat. Le Secours populaire avait déjà alerté de l'augmentation de la précarité en Europe,avec plus de 40% de citoyens obligés d'emprunter de l'argent à un proche pour vivre.