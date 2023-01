"Près d’un(e) infirmièr(e) sur 2 déclare vouloir quitter la profession dans l’année" explique Arnaud Bruyneel, infirmier et doctorant en santé publique à l’ULB

Nos soins de santé sont-ils mis à mal ? Près de 20.000 personnes se sont mobilisées mardi, dans les rues de Bruxelles, pour dénoncer leurs conditions de travail et le manque de personnel. Sur le plateau de QR l’actu, Arnaud Bruyneel, infirmier et doctorant en santé publique à l’ULB explique que le manque d’infirmier a un impact direct sur la qualité des soins prodigués aux patients."En fonction du nombre d’infirmiers par patient, la mortalité pourrait augmenter et ce ratio d’infirmier par patient est un des moins bon en Europe".

Arnaud Bruyneel reconnaît qu’il y a eu des investissements récents dans les soins de santé mais ces investissements n’ont pas été évalués. "Le fond des blouses a donné des moyens aux hôpitaux mais il n’arrive pas à engager en suffisance. Même si des engagements s’opèrent sur le terrain, il faut noter qu’il y a beaucoup d’infirmiers et d’infirmières qui quittent la profession de manière précoce. Dans une dernière étude que nous avons publiée en juin dernier, quasiment un infirmier sur deux déclare qu’il va quitter la profession dans l’année. Pour l’instant, on ferme des lits et des unités mais si cela continue comme ça, dans 15-20 ans, on devra fermer des hôpitaux".