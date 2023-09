Près d’un demi-million de subsides pour le Centre protestant de Warfaaz

480.000 euros, c’est le subside que vient d’octroyer le gouvernement wallon au Centre protestant de Warfaaz. Il s’agit d’y transférer les activités de l’ancien centre de tourisme social de Nessonvaux, inondé en 2021 et reconnu comme centre de rencontres et d’hébergement par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

" Nous sommes un centre reconnu depuis plus de 40 ans et nous étions dans un bâtiment qui se situait à Nessonvaux. Lors des inondations de juillet 2021, le bâtiment a pris l’eau jusqu’à deux mètres en façade et 5-6 mètres à l’arrière. On a donc transféré le centre vers un bâtiment qui se situe sur la commune de Jalhay. On est juste au-dessus du lac de Warfaaz. On aura quatre zones : on a rénové une zone appartement avec hébergement pour cinq personnes. On vient de terminer une zone duplex où il y a 15 lits et puis il reste deux zones à mettre en conformité pour 32 lits ", explique Ferdinand Dehousse, président de l’organe d’administration du centre.

Les deux premières zones du centre pourront ouvrir dans quelques jours, les deux dernières d’ici fin 2024.