Près d’un commerçant sur deux à Mons n’est pas satisfait des soldes d’hiver

44% des commerces du centre-ville montois, interrogé par l’ASBL Gestion Centre-Ville Mons, ne sont pas satisfaits des soldes d’hiver de cette année. Pour certains commerçants comme pour Aydin, gérant d’une boutique de prêt-à-porter à Mons depuis 25 ans, c’est la douche froide. "Cette année, les soldes ne fonctionnent pas du tout. Il y a des promotions toute l’année, donc cette période n’est plus importante pour les gens. Ils ne se ruent plus dans les boutiques comme avant", raconte l’indépendant.

Il ajoute : "Je fais ce travail depuis des années. Avant, les soldes d’hiver représentaient 30% de mon chiffre d’affaires annuel. Maintenant, c’est devenu un mois classique. Lorsque je me rends chez mes fournisseurs, j’ai peur d’acheter. J’ai de plus en plus de mal à liquider mes articles pendant les soldes. Même à mon prix d’achat, ils ne partent pas."

Selon la responsable du magasin Naf Naf, installé dans la rue piétonne, le constat est plus mitigé. Les ventes ne sont pas mauvaises, mais les années précédentes étaient meilleures. "Je vois que les clients sont plus réticents à acheter. Nous avons pourtant de grosses démarques. Selon moi, c’est à cause de la crise énergique. Les gens ont du mal à payer leurs factures, alors, ils doivent mettre le vêtement au second plan."