Près d'un Belge sur deux confronté à des difficultés financières

Près d'un Belge sur deux (46,7%) a déclaré avoir rencontré des difficultés à joindre les deux bouts lors du 4e trimestre de l'année dernière, contre 35,7% le trimestre précédent, rapporte mardi l'enquête sur le bien-être personnel et les conditions de vie réalisée par Statbel, l'office belge de statistique. Le nombre de Belges en difficulté financière a augmenté de manière constante ces derniers trimestres.

Statbel souligne de nettes différences en fonction de la tranche de revenus: les Belges du premier quintile (68,5%), qui ont les revenus les plus faibles, ont nettement plus de difficultés que ceux du cinquième quintile, qui ont les revenus les plus élevés (21,6%). Ces derniers n'échappent cependant pas au phénomène: 13,3% d'entre eux indiquaient avoir du mal à joindre les deux bouts au 3e trimestre, contre 21,6% au 4e. Statbel a interrogé environ 5.000 personnes âgées de 16 à 74 ans sur leur situation financière et leur bien-être pour réaliser cette enquête.