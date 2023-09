Près d’un an après, Elia Viviani renoue avec la victoire : il remporte la première étape du tour de Croatie

Elia Viviani est le premier leader et porteur du maillot rouge de la 8e édition du Tour de Croatie cycliste (2.1) après son succès dans la première étape mardi.

L’Italien, qui signe son premier succès de l’année, a devancé au sprint à l’arrivée des 181 km du parcours entre Primosten, au bord de l’Adriatique, et Sinj le Danois Tobias Lund Andresen (Dsm-firmenich) et le Norvégien Alexander Kristoff (Uno-X Pro Cycling). Le Néo-Zélandais Campbell Stewart (Jayco-AlUla) a fini 4e et l’Italien Giovanni Lonardi (EOLO-Kometa) 5e. Aucun Belge n’est présent sur les routes croates. Grâce aux bonifications à l’arrivée, Viviani compte 4 secondes d’avance au classement général sur Andresen et 6 sur Kristoff. Malgré les 2500 mètres de dénivelé positif, la dernière difficulté située à Klis de l’arrivée, une montée de 2e catégorie (7,4 km à 4,7%), était située à 47 km de l’arrivée et n’a pas permis de faire la différence. Cinq hommes, Simone Bevilacqua, Raul Garcia Pierna, Michal Schuran, Edward Ravasin, Mateusz Grabis ont animé l’échappée du jour. Elle s’est forgée 3 minutes d’avance. Dans la côte de Klis, le groupe s’est disloqué. Bevilacqua, Garcia Pierna et Schuran sont restés seuls à l’avant mais n’ont pas résisté, vent de face, au peloton qui effectua la jonction à 20 kilomètres de Sinj. Les équipes Jayco-Alula, Bahrain-Victorious et INEOS-Grenadiers en particulier, ont ensuite emmené les coureurs. Mais à 6,5 km du but, une chute s’est produite. Elle a retardé notamment le Slovène Matej Mohoric (Bahrain Victorious), vainqueur de l’épreuve l’an dernier. Il a concédé une cinquantaine de secondes.

Mercredi, la 2e étape de cette 8e édition de la CRO Race reliera Biograd na Moru à Novalja sur la distance de 114,5 km, au profil sans difficulté. Le Tour de Croatie s’achève dimanche à Zagreb au terme de la 6e étape.