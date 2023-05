Près d’1,3 million d’euros de subsides pour la rénovation de l’église Saint-Georges de Limbourg

La rénovation va donc être conséquente : " Le projet consiste à rouvrir l’église, qui était fermée depuis des années, la remettre en peinture, la rénover complètement et l’agrémenter d’un point d’accueil pause Horeca, ce qui permettra à l’église de reprendre vie et aux visiteurs de pouvoir à nouveau se l’approprier. On espère une réouverture dans le courant de l’année 2026. La subvention obtenue provient du plan de relance et de résilience européen donc on est contraint par des délais assez stricts ", détaille Stephen Bolmain, échevin en charge du dossier.