Prequel de "Hunger Games" : un nouveau teaser fait monter la pression

Ca se précise (un peu) pour "The Ballad of Songbirds and Snakes", la préquel de "The Hunger Games" prévue pour novembre 2023.

Basé sur le roman de Suzan Collins sorti en 2020, le film se déroulera 60 ans avant la trilogie dont Katniss Everdeen était l’héroïne et se concentrera sur le président de Panem, Coriolanus Snow, alors âgé de 18 ans et choisi pour être le mentor de Lucy Gray Baird, une mystérieuse fille du District 12, pendant les 10e Hunger Games.

C’est Tom Blyth ("Billy The Kid") qui incarnera le jeune Coriolanus Snow et Rachel Zegler ("West Side Story") prêtera ses traits à Lucy Gray Baird. Viola Davis ("How To Get Away With Murder") Peter Dinklage ("Game of Thrones") et Hunter Schafer ("Euphoria") font également partie de la distribution. Casting en photos ci-dessous.

La réalisation du long-métrage est entre les mains de Francis Lawrence, comme pour les derniers volets sortis au cinéma.