Préparez-vous, Avatar 2 sera MEGA long !

Ne comptez pas sur le petit détour aux toilettes avant de rentrer dans la salle de cinéma, cela ne suffira certainement pas. James Cameron veut que la suite d'Avatar soit longue.

Même si on commence à être habitué par la longue durée des nouveaux films, surtout avec les Marvel comme Infinity War qui a explosé les records et ses 152 minutes ou encore End Game qui dure un peu plus de trois heures. Le réalisateur du monde de Pandore est bien déterminé à concurrencer ces films et les séries que nous binge-watchons toute la nuit. C'est certain, le film dépassera la barre des trois heures.

Déjà en 2009, Cameron avait dit à un dirigeant du studio Fox de "foutre le camp de mon bureau" après l'avoir supplié de raccourcir le premier Avatar et demandé de couper ces "trucs de hippie à la con où on fait des hugs à des arbres". Ce dernier durait 2h42m ce qui était assez long à l'époque. Ici, après plus d'une décennie de patience, il est justifié que James Carmeron ait beaucoup de choses à exposer dans son nouveau projet.

Dans une interview accordée à Empire, il fait référence à la saison 4 de Stranger Things : "J'ai vu mes enfants s'asseoir et faire cinq épisodes d'une heure d'affilée." a-t-il révélé. "La seule différence, c'est que nous avons tous eu la possibilité d'appuyer sur le bouton pause de la télécommande, de prendre une collation et de faire une pause toilettes". Avec l'absence d'une telle option au cinéma, James Cameron veut également normaliser le fait de rater certains passages pour aller aux toilettes.