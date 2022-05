Préparez crème solaire et maillot de bain : dans un mois la baignade reprend aux Lacs de l’Eau d’Heure

Et ça tombe bien ! Parce que la qualité de l’eau y est parfaite. C’est ce qui ressort des récentes analyses menées par la Région wallonne. 10 sites de baignade en Wallonie ont ainsi été sondés. Dont le lac de la Plate Taille à Froidchappelle, où 8 analyses différentes ont été faites. Résultat : la qualité y est excellente. De quoi ravir les habitués du site. Tous s’accordent à dire que l’eau y est bien claire. On aperçoit d’ailleurs le fond du lac. Cela dit attention, même si l’eau est propre partout, il n’existe que deux endroits de baignades reconnus et autorisés sur le site. Raison principale : éviter les accidents entre baigneurs, bateaux ou encore planche à voile. La saison officielle de baignade aux Lacs de l’Eau D’heure s’étend du 15 juin au 15 septembre. Mais avant le 15 juin, il reste tout de même quelques préparatifs à terminer. C’est par exemple, l’installation de barrières pour l’accès au parking, ou la création de bordures naturelles. Des travaux pour lesquels l’ASBL des Lacs de l’eau d’heures a reçu des subsides de la région wallonne. Plus de 200.000 euros pour assurer la qualité de l’accueil, de l’encadrement sans oublier la sécurité des touristes.