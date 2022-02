Préparer ses vieux jours avec un testament, un mandat de protection extrajudiciaire et peut-être une donation

Idem pour les donations mobilières, qui concernent par exemple des titres, de l'argent, des bijoux, des antiquités, etc. Là, deux système coexistent: les donations enregistrée et donc taxées, et les donations non enregistrées (et donc non taxées). Pour les donations mobilières enregistrées et taxées, la Wallonie prélève un impôt de 3,3% en ligne directe (Bruxelles : 3%), 5,5% dans les autres configurations (Bruxelles : 7%).

Reste évidemment la possibilité de ne pas faire enregistrer la donation. "Dans ce cas, avertit Sylvain Bavier, un délai de cinq ans doit s'écouler entre la donation et le décès du donateur. Sinon, si le donateur décède pendant ce délai, cet argent donné va revenir fictivement dans le patrimoine successoral pour être taxé aux droits de succession et donc à un taux beaucoup plus élevé". A Bruxelles, le délai reste fixé à 3 ans.

Autrement dit, quand vous enregistrez une donation, vous payez une taxe limitée mais la donation est définitivement sortie de la succession future, alors que si vous faites une donation sans l'enregistrer, il y a un risque qu'elle revienne un jour dans la succession.