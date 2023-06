Préparation d’une décoction de prêle pour protéger les plantations des maladies cryptogamiques

La prêle ou queue de cheval est la base d’une préparation d’un produit fongicide pour lutter contre les maladies dues à des champignons au jardin. Et c’est du sérieux ! La prêle des champs (Equisetum arvense) est reconnue officiellement par un règlement européen en tant que substance de base pour utilisation en tant que produit phytopharmaceutique.

Son utilisation

En agriculture biologique, on utilise la décoction de prêle au verger contre la tavelure du pommier, la coque du pêcher. On pulvérise les feuilles à la fin de floraison quand le feuillage se développe. Il est utilisé contre l’oïdium du concombre et du cornichon. Il protège aussi les tomates et les rosiers qui sont atteints de la maladie des taches noires.