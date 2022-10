Préparatifs des 24 heures à Louvain-la-Neuve : les étudiants ont travaillé sur leurs vélos folkloriques pendant des semaines

A Louvain-la-Neuve, l’excitation monte. Ces mercredi 26 et jeudi 27, les 24 heures vélo font leur grand retour. "Avec le covid, il n’y a pas eu de course pendant trois ans, donc c’est juste du plaisir ", explique Nicolas Daube, président du "Kot Méca", kot à projet qui s’est spécialisé dans la mécanique et les technologies. Avec ses cokoteurs, ils constituent l’une des 37 équipes qui prendront le départ de la course folklorique mercredi à 13h. Epreuve reine des 24 heures, cette course permet aux étudiants de laisser libre cours à leur inventivité. Les vélos folkloriques doivent être originaux, drôles, et construits avec des mécanismes ingénieux. Ce qui donne souvent des résultats étonnants. "Cette année, nous avons décidé de reconstituer une Ford T, ce modèle qui a lancé le boom économique aux Etats-Unis.", explique ainsi Nicolas Daube. Depuis la rentrée, au sein de ce kot qui vise la gagne (et qui a remporté la dernière course en 2019) on estime avoir passé près de 300 heures sur le vélo, dont la basé est constituée de deux bécanes soudées ensemble, et sur lesquelles une structure en bois est bâtie. "On a décidé de faire un toit décapotable, on a aussi des portières qui s’ouvrent, on veut faire un capot qui s’ouvre en papillon, on a un coffre qui s’ouvre également."