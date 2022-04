" Préparatifs " au Rideau (19/04 < 7/05)

Pour sa nouvelle création, Pascal Crochet s’est entouré d’acteur.TRICEs-danseur.EUSEs-bricoleur.EUSEs.

Il poursuit sa recherche d’un théâtre où le corps, le texte, les couleurs et les matières sont autant d’invitations à l’imaginaire du spectateur.TRICE, et pose un regard poétique et décalé sur le monde contemporain.

Le point de départ, c’est un texte de Peter Handke : Le poids du monde. Un journal qu’il a rédigé pendant deux ans. Une série de fragments, des choses qu’il a notées dans son quotidien. Des choses vues, rêvées, pensées. Des textes courts, ciselés, parfois cruels et noirs, sur les actes qu’on pose, les scénarios qui se dessinent dans la ville, les bistrots. Comment les gens font avec eux-mêmes, comment ils font avec le monde. […] Il n’y a pas une histoire mais des histoires avec des intensités. Une succession d’intensités qui vont dans des directions différentes. […] C’est comme une partition. Ce qui m’intéresse aujourd’hui au théâtre c’est le fragment. On agence des pièces de différents puzzles. Un paysage, un Renoir… On les met ensemble sans savoir à quoi l’image finale va ressembler. Aujourd’hui on ne peut pas être dans une pensée unifiante. Le fragment permet d’ouvrir, de passer d’une chose à l’autre. On peut parler du tout petit, du collectif ou ne plus parler et laisser le spectateur voguer dans son imaginaire.