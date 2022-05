Prenons la Une junior : à l’IHECS, des étudiantes en journalisme veulent faire évoluer leur formation

Le collectif insiste pour parler du sexisme et des questions genrées dès les études de journalisme, pour changer plus largement le visage de la profession. "Quand j’étais encore à l’école secondaire et que j’envisageais de devenir journaliste, je pensais qu’il s’agissait d’un milieu plus ouvert, plus pro-actif sur ces problématiques. Plus tard, j’ai lu les études de l’AJP, et j’ai compris que ce métier est pire que certains autres ! Je n’ai pas envie de me faire violenter, je n’ai pas envie d’évoluer dans un milieu sexiste, je n’ai pas envie de me battre juste pour pouvoir travailler", souligne-t-elle.

"Il y a deux parties à notre réflexion : d’un côté le sexisme dans les rédactions, de l’autre le sexisme dans le traitement médiatique des violences faites aux femmes. Les journalistes ont une responsabilité sociale, quand nous traitons mal de ces sujets importants, c’est grave parce que nous ne faisons pas attention à cette responsabilité que nous portons."

La toute jeune étudiante en journalisme fait face à des remises en question de son "objectivité". "Je pense que l’objectivité et la neutralité n’existent pas. Je rappelle les mots d’Alice Coffin : la neutralité, c’est la subjectivité des dominants. En tant que journaliste féministe, je suis bien plus transparente et éthique que d’autres journalistes qui se disent objectifs en refusant de voir leurs biais", réagit-elle.