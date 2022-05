Prenez une "SUPERPAUSE" avec le podcast filmé de Loxley

Deux fois par mois, un jeudi sur deux, retrouvez Loxley, animateur sur Tipik (tous les dimanches de 22 heures à minuit) et membre du groupe L’Or du Commun dans ce tout nouveau podcast, SUPERPAUSE.

On vit une époque où tout va très vite. Avec ce nouveau rendez-vous, Loxley prend le temps de discuter en toute bienveillance de sujets qui nous concernent ou qui nous intéressent : être pote avec soi-même, vivre de la musique en Belgique, la génération Instagram etc.

Dans chaque épisode, il propose un espace de discussion avec des invités et une thématique différente. Une SUPERPAUSE d’une trentaine de minutes, accessible et authentique, qui mêle récits personnels et partages d’expériences.