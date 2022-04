Episode 1 : le doute et la confiance en soi

Comment être pote avec soi-même ? C’est quoi avoir confiance en soi ? Les échecs sont-ils des passages obligatoires ? La confiance en soi amène-t-elle réellement au bonheur ?

Pour en parler, Loxley a invité quelques potes : Dimitri Borrey manager et producteur, Kénia Raphaël scénographe et modèle belge ainsi que Diane Marois, présentatrice sur La Première et réalisatrice de documentaires.