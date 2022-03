Prenez un thé tibétain : bon et très calorique

On boit ce thé au Tibet depuis le XIIIème siècle. A l’époque, les Chinois des provinces voisines, comme le Yunnan et le Sichuan, l’échangent d’ailleurs contre des chevaux tibétains sur la célèbre route du thé.

Le lait et le beurre de ya k, deux ingrédients in - con - tour - na - ble s pour la préparation du fameux thé tibétain , encore appelé Po Cha .

Si on s’en réfère à la recette traditionnelle, on commence par effriter un bon morceau de thé en brique et à le faire bouillir dans l’eau durant plusieurs heures, jusqu’à obtention d’une infusion bien corsée et bien concentrée.

On verse ensuite cette potion dans un " dogmo " (sorte de cylindre en bois), on va lui ajouter du lait et du beurre de yak et une bonne pincée de sel rose de l’Himalaya. Ensuite, on va baratter jusqu’à ce que le mélange soit clair et crémeux. On verse enfin le Po Cha dans une théière (métallique ou en porcelaine), puis on le sert aux convives dans de grands bols en bois ou en terre cuite.