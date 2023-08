Prenez un bain de luxuriance dans les serres de l’Observatoire du Monde des Plantes à Liège

La serre tropicale nous plonge dans le monde de la richesse et de la profusion des plantes évoluant dans les climats équatoriaux et tropicaux. En parcourant les sentiers, une abondance de verdure vous entoure et vous surplombe. Vous appréhenderez l’incroyable diversité spécifique des forêts équatoriales avec leurs curiosités : épiphytes, myrmécophiles, broméliacées, et bien d’autres encore !

Parmi les orchidées, vous pourrez admirez la magnifique floraison du Brownea grandiceps, un arbre d’Amérique du Sud à croissance lente atteignant à maturité une dizaine de mètres de haut. Ses grandes fleurs rouges lui en valu le nom de Rose du Vénézuela.