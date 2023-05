Prenez de la hauteur et gagnez un vol en hélicoptère avec Samy et Lou

Vol en hélicoptère, une aventure pleine de découverte et d'adrénaline

A bord d'un hélicoptère Robinson 44 Raven II qui emmène 3 passagers + pilote avec une vue panoramique magnifique pour chaque passager. Nous volons à partir de l'ULModrome de Baisy-Thy. La découverte et le charme de cette aventure vous laisseront des souvenirs impérissables à plus de 220 km/h... Les sensations et l'adrénaline sont garanties...

Montgolfiere.be vous propose aussi des vols en hélicoptère à la découverte du Brabant.

Le programme:

Décollage de la base de Baisy-Thy

Abbaye de Villers-la-Ville

Traversée du Brabant

Lion de Waterloo

Vue sur Bruxelles de loin & la Forêt de Soignes de loin

Ring de Bruxelles - Imagibraine

Abbaye de Bois-Seigneur-Isaac

Nivelles et son ancien circuit de Formule 1

Château de Houtain-le-Val

Retour à la base

Durée: 20 à 25 min