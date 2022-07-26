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Ukraine - Україна

Не поспішаючи, рецепт вітання, як це працює? | Prendre son temps: la recette d'un accueil qui fonctionne bien?

il y a 1 heureTemps de lecture3 min
Par Charlotte Legrand

У Jurbise минув місяць, як Антон приїхав до Sylvie Jassin-Serwier. Вона та її чоловік забрали 17-річного хлопця з Брюсселя. Його мама в Тунісі, батько ще в Україні. Антон – один із тих неповнолітніх без супроводу батьків, які перебувають у Бельгії з початку війни.

З перших днів у Бельгії Антон зберігає багато побоювань. "Набагато пізніше він сказав мені, що думав про Гаррі Поттера в машині, яка привезла його додому!", — каже Сільві, сміючись. "На щастя, під сходами в нашому домі ніхто не ховається! Сподіваюся, ми гостинніші, ніж родина Гаррі Поттера!" У Сільві та її чоловіка також були деякі страхи. Чи було життя з Антоном добре? Для Jurbisienne головне – "не поспішати". Не вимагайте відразу, щоб "все було гладко", щоб організація і спільне проживання були ідеальними. "Спочатку, наприклад, ми помітили, що Антону потрібно багато спілкуватися з рідними та з усіма людьми, яких він залишив в Україні чи в інших країнах. Але він користувався мобільним телефоном навіть за столом. . .." Вони трохи почекали, перш ніж пояснити йому, наскільки важливі для них сімейні обіди. "Мій син, коли він приходив до нас, наприклад, пояснював йому, що ми відкладаємо всі наші мобільні телефони, коли зустрічаємося". Одна звичка за одною — це їхній спосіб "функціонування" в цьому новому житті. "Для них усе настільки по-іншому, що потрібен час на акліматизацію цілком нормально". Антон спочатку не наважувався брати щось з холодильника. Нам довелося разом домовитися про те, що він може собі дозволити (звичайно, піти щось поїсти! Але не в будь-який час або що-небудь...). Те саме для сну: чи варто його будити, якщо він ще спав об 11 ранку? Вони вирішили дати йому поспати. "Насправді ми вже помітили, приймаючи молодих людей, які говорять іншою мовою, що вони мають велику потребу у відновленні. Слухати іноземну мову без перерви виснажує". Здається, кожен потроху знаходить свій баланс, багато спілкуючись, "і, між іншим, дякую Google перекладачу!". Минають тижні, а на горизонті вже маячить вересень, з новими дуже практичними питаннями, які потрібно вирішити: зокрема реєстрацією в школі! "Знову: чого він хоче? Ми повинні знайти час, щоб поговорити про це. Він не вибирає школу, щоб догодити батькам чи нам... Незважаючи на мовний бар'єр, ми порушуємо з ним цю тему, щоб заспокоїти його та зрозуміти, що він насправді хоче робити. З усією невизначеністю, яку несе для нього майбутнє".

A Jurbise, cela fait un mois qu'Anton est arrivé chez Sylvie Jassin-Serwier. Elle et son mari sont allés chercher le jeune homme de 17 ans à Bruxelles. Sa maman est en Tunisie, son père toujours en Ukraine. Anton fait partie de ces mineurs non accompagnés hébergés en Belgique depuis le début de la guerre.

De ses premiers jours en Belgique, Anton retient beaucoup d'appréhensions. "Il m'a confié, bien plus tard, qu'il pensait à Harry Potter, dans la voiture qui le ramenait chez nous!", raconte Sylvie en riant. "Heureusement, il n'y a pas de cache sous l'escalier chez nous! J'espère qu'on est plus accueillant que la famille d'Harry Potter!" Sylvie et son mari avaient eux aussi quelques craintes. La vie avec Anton allait-elle bien se passer? Pour la Jurbisienne, la clé, c'est de "prendre son temps". Ne pas exiger immédiatement que "tout roule", que l'organisation et le vivre ensemble soient parfaits. "Au début par exemple, nous avons remarqué qu'Anton avait besoin de beaucoup communiquer avec ses proches, et toutes les personnes qu'il avait laissées en Ukraine ou dans d'autres pays. Mais il avait tendance à utiliser son GSM même à table..." Ils ont attendu un peu avant de lui expliquer combien les repas en famille étaient des moments importants pour eux. "Mon fils, lorsqu'il est venu nous voir, lui a par exemple expliqué que nous mettions tous nos GSM de côté quand nous nous retrouvions". Une habitude après l'autre, voilà leur façon de "fonctionner" dans cette nouvelle vie. "Tout est tellement différent pour eux, c'est tout à fait normal d'avoir besoin de temps pour s'acclimater". Anton n'osait pas se servir dans le frigo, au début. Il a fallu convenir ensemble de ce qu'il pouvait se permettre de faire (aller chercher de quoi manger, bien sûr! Mais pas non plus à toute heure ni n'importe quoi...). Pareil pour le sommeil: fallait-il le réveiller s'il dormait encore à 11h? Ils ont décidé de le laisser dormir. "En fait nous avions déjà remarqué, en accueillant des jeunes qui parlaient une autre langue, qu'ils avaient énormément besoin de récupérer. Entendre une langue étrangère non stop, c'est épuisant". Chacun semble trouver son équilibre, peu à peu, en communiquant beaucoup, "et merci Google Trad au passage!". Les semaines passent et septembre se profile déjà à l'horizon, avec de nouvelles questions très pratiques à régler : l'inscription à l'école, notamment! "Là encore: de quoi a-t-il envie? Il faut prendre le temps d'en parler. Qu'il ne choisisse pas une école pour faire plaisir ni à ses parents, ni à nous...Malgré la barrière de la langue, nous abordons le sujet avec lui, pour le rassurer, et comprendre ce qu'il veut vraiment faire. Avec toutes les incertitudes que l'avenir comporte pour lui".

 

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