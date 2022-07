Не поспішаючи, рецепт вітання, як це працює? | Prendre son temps: la recette d'un accueil qui fonctionne bien?

A Jurbise, cela fait un mois qu'Anton est arrivé chez Sylvie Jassin-Serwier. Elle et son mari sont allés chercher le jeune homme de 17 ans à Bruxelles. Sa maman est en Tunisie, son père toujours en Ukraine. Anton fait partie de ces mineurs non accompagnés hébergés en Belgique depuis le début de la guerre.

De ses premiers jours en Belgique, Anton retient beaucoup d'appréhensions. "Il m'a confié, bien plus tard, qu'il pensait à Harry Potter, dans la voiture qui le ramenait chez nous!", raconte Sylvie en riant. "Heureusement, il n'y a pas de cache sous l'escalier chez nous! J'espère qu'on est plus accueillant que la famille d'Harry Potter!" Sylvie et son mari avaient eux aussi quelques craintes. La vie avec Anton allait-elle bien se passer? Pour la Jurbisienne, la clé, c'est de "prendre son temps". Ne pas exiger immédiatement que "tout roule", que l'organisation et le vivre ensemble soient parfaits. "Au début par exemple, nous avons remarqué qu'Anton avait besoin de beaucoup communiquer avec ses proches, et toutes les personnes qu'il avait laissées en Ukraine ou dans d'autres pays. Mais il avait tendance à utiliser son GSM même à table..." Ils ont attendu un peu avant de lui expliquer combien les repas en famille étaient des moments importants pour eux. "Mon fils, lorsqu'il est venu nous voir, lui a par exemple expliqué que nous mettions tous nos GSM de côté quand nous nous retrouvions". Une habitude après l'autre, voilà leur façon de "fonctionner" dans cette nouvelle vie. "Tout est tellement différent pour eux, c'est tout à fait normal d'avoir besoin de temps pour s'acclimater". Anton n'osait pas se servir dans le frigo, au début. Il a fallu convenir ensemble de ce qu'il pouvait se permettre de faire (aller chercher de quoi manger, bien sûr! Mais pas non plus à toute heure ni n'importe quoi...). Pareil pour le sommeil: fallait-il le réveiller s'il dormait encore à 11h? Ils ont décidé de le laisser dormir. "En fait nous avions déjà remarqué, en accueillant des jeunes qui parlaient une autre langue, qu'ils avaient énormément besoin de récupérer. Entendre une langue étrangère non stop, c'est épuisant". Chacun semble trouver son équilibre, peu à peu, en communiquant beaucoup, "et merci Google Trad au passage!". Les semaines passent et septembre se profile déjà à l'horizon, avec de nouvelles questions très pratiques à régler : l'inscription à l'école, notamment! "Là encore: de quoi a-t-il envie? Il faut prendre le temps d'en parler. Qu'il ne choisisse pas une école pour faire plaisir ni à ses parents, ni à nous...Malgré la barrière de la langue, nous abordons le sujet avec lui, pour le rassurer, et comprendre ce qu'il veut vraiment faire. Avec toutes les incertitudes que l'avenir comporte pour lui".