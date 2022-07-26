Не поспішаючи, рецепт вітання, як це працює? | Prendre son temps: la recette d'un accueil qui fonctionne bien?

У Jurbise минув місяць, як Антон приїхав до Sylvie Jassin-Serwier. Вона та її чоловік забрали 17-річного хлопця з Брюсселя. Його мама в Тунісі, батько ще в Україні. Антон – один із тих неповнолітніх без супроводу батьків, які перебувають у Бельгії з початку війни.

З перших днів у Бельгії Антон зберігає багато побоювань. "Набагато пізніше він сказав мені, що думав про Гаррі Поттера в машині, яка привезла його додому!", — каже Сільві, сміючись. "На щастя, під сходами в нашому домі ніхто не ховається! Сподіваюся, ми гостинніші, ніж родина Гаррі Поттера!" У Сільві та її чоловіка також були деякі страхи. Чи було життя з Антоном добре? Для Jurbisienne головне – "не поспішати". Не вимагайте відразу, щоб "все було гладко", щоб організація і спільне проживання були ідеальними. "Спочатку, наприклад, ми помітили, що Антону потрібно багато спілкуватися з рідними та з усіма людьми, яких він залишив в Україні чи в інших країнах. Але він користувався мобільним телефоном навіть за столом. . .." Вони трохи почекали, перш ніж пояснити йому, наскільки важливі для них сімейні обіди. "Мій син, коли він приходив до нас, наприклад, пояснював йому, що ми відкладаємо всі наші мобільні телефони, коли зустрічаємося". Одна звичка за одною — це їхній спосіб "функціонування" в цьому новому житті. "Для них усе настільки по-іншому, що потрібен час на акліматизацію цілком нормально". Антон спочатку не наважувався брати щось з холодильника. Нам довелося разом домовитися про те, що він може собі дозволити (звичайно, піти щось поїсти! Але не в будь-який час або що-небудь...). Те саме для сну: чи варто його будити, якщо він ще спав об 11 ранку? Вони вирішили дати йому поспати. "Насправді ми вже помітили, приймаючи молодих людей, які говорять іншою мовою, що вони мають велику потребу у відновленні. Слухати іноземну мову без перерви виснажує". Здається, кожен потроху знаходить свій баланс, багато спілкуючись, "і, між іншим, дякую Google перекладачу!". Минають тижні, а на горизонті вже маячить вересень, з новими дуже практичними питаннями, які потрібно вирішити: зокрема реєстрацією в школі! "Знову: чого він хоче? Ми повинні знайти час, щоб поговорити про це. Він не вибирає школу, щоб догодити батькам чи нам... Незважаючи на мовний бар'єр, ми порушуємо з ним цю тему, щоб заспокоїти його та зрозуміти, що він насправді хоче робити. З усією невизначеністю, яку несе для нього майбутнє".