"Prendre soin" un festival en prélude à la Semaine de la Santé Mentale à Namur

La semaine de la santé mentale se déroulera à Namur à partir du 9 octobre. Une organisation du CRESAM, le centre de référence pour la santé mentale. Une asbl agréé par la Wallonie pour promouvoir et aider les professionnels de cette thématique. Un centre associé aussi au festival "Prendre Soin" organisé à Namur du 3 au 14 octobre. Organisé par le centre scénique itinérant Arsenic2. Objectif de ce festival : mettre en lumière les associations et les citoyens qui prennent soin de nous et qui pensent à la santé de demain. Julie Delbascourt du Crésam est venue nous en parler dans Namur Matin. Interview à découvrir ci-dessus.