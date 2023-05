Prendre soin de votre bébé et de la planète avec les couches lavables

Parfois jugées trop contraignantes à l’emploi, Stéphanie démontre par son expérience qu’il est tout à fait possible d’utiliser quotidiennement les couches lavables et que celles-ci offrent de multiples avantages ! À commencer par l’aspect écologique. " De la naissance jusqu’à la propreté, on estime que 5000 couches jetables sont produites et jetées par enfant. Ce qui représente plus d’une tonne de déchets. Alors qu’un enfant a besoin d’une vingtaine de couches lavables, pour être à l’aise. " Il y a là déjà une grosse économie sur les matières premières utilisées et une réduction significative de déchets. " De plus, contrairement à certaines idées reçues, on utilise beaucoup plus d’eau pour produire une couche jetable que sur l’ensemble du cycle de vie d’une couche lavable. " Et les chiffres le prouvent. Environ 120 m3 d’eau sont utilisés pour la simple production des couches jetables. Or, 80 m3 d’eau sont nécessaires à la production et au lavage des couches réutilisables.