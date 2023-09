Prendre soin de la Terre et des Hommes

Les légumes produits ici sont vendus, au prix du marché. Il faut donc aussi réfléchir à la rentabilité des productions, d’autant que la plus-value des légumes reste minimaliste malgré l’engouement pour le bio produit localement. Cela aussi, les stagiaires doivent l’apprendre : avoir trouvé du sens à ce que l’on fait en produisant une nourriture saine, c’est bien, encore faut-il pouvoir en vivre décemment. S’économiser physiquement, s’appuyer sur une logistique irréprochable pour économiser du temps et de l’énergie fait partie de l’apprentissage. Et puis, il y a aussi le contact avec la clientèle, indispensable pour écouler la production. Les stagiaires y vont lors du marché hebdomadaire qu’ils organisent dans la cour du château. Leurs premiers clients sont les membres du personnel et les autres stagiaires de l’asbl mais le bouche à oreille a fait son œuvre et les clients extérieurs sont de plus en plus nombreux et fidèles. L’essentiel de la production est vendu aux commerçants locaux, dont l’enseigne Farm qui guette avec impatience le mail de l’asbl annonçant la quantité et les légumes disponibles, une fierté de plus pour Olivier Goossens et son équipe. A noter que tous les bénéfices générés par les ventes sont réinjectés dans l’asbl.