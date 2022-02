Prendre soin, c’est le thème de la revue sonore Le Grain des Choses. Participez-y !

En écoutant un extrait du documentaire d’Yves Robic dans un service de soins continus et palliatifs, on comprend bien que le son, par rapport à l’image ou à l’écrit, permet un rapport à l’intime complètement différent et unique.

"On arrive à une proximité – et c’était l’enjeu du documentaire – dans l’acte du soin, on est dans un rapport au corps et aux espaces que je pense inatteignables, dans un endroit pareil, avec des images."

Dans Le Grain des Choses, on plonge aussi dans le quotidien d’une caissière, avec un documentaire de Paola Stévenne, ou dans un carnet de voyage…