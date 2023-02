Prendre ses médicaments : avant, pendant ou après le repas, quelle est la meilleure option ?

est connu pour interagir avec certains médicaments. Il ne s’agit pas d’une réduction de leur efficacité, mais d’une augmentation de la fréquence et de la gravité de leurs effets indésirables.

On parle des médicaments utilisés contre le cholestérol comme la simvastatine et l atorvastatine. Par contre la vitamine C (contenue notamment dans les fruits et jus de fruits) augmente l’absorption du fer. Il est donc conseillé, en cas d’administration de fer chez un patient carencé, de prendre le médicament avec un jus de fruit.