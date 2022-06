Prendre le temps de souffler et de se reconnecter à la nature avec l’activité "Au grand Air" ce dimanche 11/06

Plongés dans la vie professionnelle, familiale, le flot d’informations constant, le bruit, la pollution, nos vies vont à 100 à l’heure et peuvent parfois se révéler épuisantes. Qu’on vive en milieu urbain ou rural, la connexion avec notre environnement, la nature ou le calme semble parfois difficile à maintenir. C’est pourtant un puissant outil vers le bien-être et la bonne santé mentale.

Pour sortir de cette routine écrasante, le Centre Culturel du Brabant Wallon propose de s’arrêter quelques heures, et souffler un peu avec "Au Grand Air". Cette activité en pleine nature invite celles et ceux qui désirent réapprendre à écouter leur environnement et à regarder autour d’eux. En traversant une grande parcelle de terre ensemble, les participants font l’exercice de la reconnexion, créant du lien social et du calme. Durant trois heures, on respire, on flâne, on prend le temps d’apprécier ce qu’il se passe autour de nous.