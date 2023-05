Prendre le temps de respirer avec Ana Rocha et Diederik Wissels

Diederik Wissels, pianiste néerlandais de renom établi à Bruxelles et professeur de piano jazz au Conservatoire Royal, est un musicien, arrangeur et compositeur de renommée internationale. S'étant rencontrés au Conservatoire alors qu'Ana y était étudiante, ils ont commencé à travailler ensemble plusieurs années plus tard, en 2018, en écrivant de la musique et en enregistrant en duo. La collaboration est si fructueuse qu'ils enregistrent leur premier album avec des chansons originales en 2019, aux côtés du batteur et percussionniste norvégien Helge Andreas Norbakken et du trompettiste grec Andreas Polyzogopoulos.